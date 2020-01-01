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Helio G80 против Kirin 710

Helio G80
Helio G80
VS
Kirin 710
Kirin 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G80 (с графикой Mali-G52 MP2) и HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G80
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Набирает больше (на 27%) баллов в AnTuTu 8 – 201K vs 159K
Преимущества HiSilicon Kirin 710
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G80 +8%
355
Kirin 710
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G80 +9%
1308
Kirin 710
1202
AnTuTu Benchmark 8
Helio G80 +27%
201858
Kirin 710
159540

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G80 и Kirin 710

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP2 Mali-G51
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 950 МГц 1000 МГц
Ядер 2 4
FLOPS - 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 2K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2020 года Июль 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G80 Сайт HiSilicon Kirin 710

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