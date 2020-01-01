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Helio G80 против Kirin 955

Helio G80
Helio G80
VS
Kirin 955
Kirin 955

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G80 (с графикой Mali-G52 MP2) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G80
  • Более новый - выпущен на 3 года и 11 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 69%) баллов в AnTuTu 8 – 201K vs 119K
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 91% выше пропускная способность памяти (25.6 против 13.41 Гбит/с)
  • На 25% выше частота процессора (2500 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G80 +2%
350
Kirin 955
342
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G80 +19%
1311
Kirin 955
1100
AnTuTu Benchmark 8
Helio G80 +69%
201361
Kirin 955
119162

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G80 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 16 нм
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP2 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 950 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 54.6 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2020 года Апрель 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G80 -

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Комментарии

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