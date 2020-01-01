Helio G80 против Dimensity 1000L
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G80 (с графикой Mali-G52 MP2) и Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
36
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
39
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G80
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 68%) баллов в AnTuTu 8 – 339K vs 201K
- На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
355
Geekbench 5 (многоядерный)
1308
AnTuTu Benchmark 8
201858
Dimensity 1000L +68%
339319
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP2
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|950 МГц
|850 МГц
|Ядер
|2
|9
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.41 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3200 x 1800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Mediatek M70
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2020 года
|Ноябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6885Z
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G80
|Сайт MediaTek Dimensity 1000L
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