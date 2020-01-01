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Helio G80 против Dimensity 1000L

Helio G80
Helio G80
VS
Dimensity 1000L
Dimensity 1000L

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G80 (с графикой Mali-G52 MP2) и Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G80
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 68%) баллов в AnTuTu 8 – 339K vs 201K
  • На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Helio G80
201858
Dimensity 1000L +68%
339319

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G80 и Dimensity 1000L

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP2 Mali-G77 MC9
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
Ядер 2 9
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Mediatek M70
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2020 года Ноябрь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6885Z
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G80 Сайт MediaTek Dimensity 1000L

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Комментарии

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