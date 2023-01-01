Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio G80 vs Dimensity 1080 – что лучше?

Helio G80 против Dimensity 1080

Helio G80
VS
Dimensity 1080
Helio G80
Dimensity 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G80 (с графикой Mali-G52 MP2) и Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G80
  • Выше частота графического ускорителя (на 19%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
  • Показывает в 8.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 499K vs 225K
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
  • На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G80
vs
Dimensity 1080

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G80
225378
Dimensity 1080 +122%
499756
CPU 71890 131733
GPU 36810 133728
Memory 44172 95852
UX 71018 135208
Total score 225378 499756
Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G80
351
Dimensity 1080 +134%
821
Multi-Core Score
Helio G80
1306
Dimensity 1080 +77%
2306
Image compression 79.2 Mpixels/s -
Face detection 11.9 images/s -
Speech recognition 23.4 words/s -
Machine learning 17.4 images/s -
Camera shooting 8.63 images/s -
HTML 5 1.53 Mnodes/s -
SQLite 416 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G80
664
Dimensity 1080 +247%
2304
Stability 98% 99%
Graphics test 3 FPS 13 FPS
Score 664 2304

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 30 FPS
[High]		 -
Call of Duty: Mobile 30 FPS
[Low]		 -
Fortnite 27 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 52 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 53 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 54 FPS
[High]		 -
Смартфон Realme 6i
720 x 1600		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G80 и Dimensity 1080

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L2 320 КБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 6 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -
TDP 5 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP2 Mali-G68 MC4
Архитектура Bifrost 2 Valhall 2
Частота GPU 950 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 54.6 Гфлопс 486 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1800 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine MediaTek APU 3.0
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 200МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2020 года Октябрь 2022 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6769T MT6877V/TTZA
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G80 Сайт MediaTek Dimensity 1080

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
9 (100%)
Всего проголосовало: 9

Сравнения с конкурентами

1. Exynos 1380 vs Dimensity 1080
2. Snapdragon 778G vs Dimensity 1080
3. Snapdragon 870 vs Dimensity 1080
4. Snapdragon 888 vs Dimensity 1080
5. Snapdragon 8 Gen 1 vs Dimensity 1080
6. Snapdragon 680 vs Helio G80
7. Helio G99 vs Helio G80
8. Snapdragon 695 vs Helio G80
9. Helio G88 vs Helio G80
10. Exynos 1330 vs Helio G80
Сравнить другие SoC (140+)

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 1080 с Helio G80, или задавайте вопросы
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры