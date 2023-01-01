Helio G80 против Dimensity 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G80 (с графикой Mali-G52 MP2) и Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
23
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
14
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G80
- Выше частота графического ускорителя (на 19%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
- Показывает в 8.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 499K vs 225K
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
- На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|71890
|131733
|GPU
|36810
|133728
|Memory
|44172
|95852
|UX
|71018
|135208
|Total score
|225378
|499756
GeekBench 5
Single-Core Score
351
Dimensity 1080 +134%
821
Multi-Core Score
1306
Dimensity 1080 +77%
2306
|Image compression
|79.2 Mpixels/s
|-
|Face detection
|11.9 images/s
|-
|Speech recognition
|23.4 words/s
|-
|Machine learning
|17.4 images/s
|-
|Camera shooting
|8.63 images/s
|-
|HTML 5
|1.53 Mnodes/s
|-
|SQLite
|416 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|98%
|99%
|Graphics test
|3 FPS
|13 FPS
|Score
|664
|2304
Игры
|PUBG Mobile
|30 FPS
[High]
|-
|Call of Duty: Mobile
|30 FPS
[Low]
|-
|Fortnite
|27 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|52 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|53 FPS
[Medium]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|54 FPS
[High]
|-
|Смартфон
|Realme 6i
720 x 1600
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G80 и Dimensity 1080
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|320 КБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP2
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Bifrost 2
|Valhall 2
|Частота GPU
|950 МГц
|800 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|32
|64
|FLOPS
|54.6 Гфлопс
|486 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1800 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.41 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|MediaTek APU 3.0
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 200МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 2770 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 1250 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2020 года
|Октябрь 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6769T
|MT6877V/TTZA
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G80
|Сайт MediaTek Dimensity 1080
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