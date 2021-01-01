Helio G80 против Helio A22
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G80
- Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 8 – 197K vs 79K
- Имеет на 4 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (на 44%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
- Показывает на 28% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 8
|CPU
|74423
|31590
|GPU
|44670
|4050
|Memory
|43475
|26715
|UX
|41133
|14479
|Total score
|197851
|79429
GeekBench 5
|Image compression
|79.2 Mpixels/s
|21.55 Mpixels/s
|Face detection
|11.9 images/s
|4.32 images/s
|Speech recognition
|23.4 words/s
|9.3 words/s
|Machine learning
|17.4 images/s
|5.34 images/s
|Camera shooting
|8.63 images/s
|2.22 images/s
|HTML 5
|1.53 Mnodes/s
|0.56 Mnodes/s
|SQLite
|416 Krows/s
|141.75 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|30 FPS
[High]
|-
|Call of Duty: Mobile
|30 FPS
[Low]
|-
|Fortnite
|27 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|52 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|53 FPS
[Medium]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|54 FPS
[High]
|-
|Смартфон
|Realme 6i
720 x 1600
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G80 и Helio A22
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|32 КБ
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|TDP
|5 Вт
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP2
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|950 МГц
|660 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|64
|FLOPS
|54.6 Гфлопс
|42.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.41 Гбит/сек
|До 13.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2020 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MT6762M
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G80
|Сайт MediaTek Helio A22
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