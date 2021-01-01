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Helio G80 против Helio A22

Helio G80
VS
Helio A22
Helio G80
Helio A22

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G80
  • Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 8 – 197K vs 79K
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Показывает на 28% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G80
vs
Helio A22

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G80 +149%
197851
Helio A22
79429
CPU 74423 31590
GPU 44670 4050
Memory 43475 26715
UX 41133 14479
Total score 197851 79429
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G80 +114%
347
Helio A22
162
Multi-Core Score
Helio G80 +138%
1276
Helio A22
537
Image compression 79.2 Mpixels/s 21.55 Mpixels/s
Face detection 11.9 images/s 4.32 images/s
Speech recognition 23.4 words/s 9.3 words/s
Machine learning 17.4 images/s 5.34 images/s
Camera shooting 8.63 images/s 2.22 images/s
HTML 5 1.53 Mnodes/s 0.56 Mnodes/s
SQLite 416 Krows/s 141.75 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 30 FPS
[High]		 -
Call of Duty: Mobile 30 FPS
[Low]		 -
Fortnite 27 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 52 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 53 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 54 FPS
[High]		 -
Смартфон Realme 6i
720 x 1600		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G80 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 32 КБ
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 5 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP2 PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 950 МГц 660 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 54.6 Гфлопс 42.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек До 13.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2020 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - MT6762M
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G80 Сайт MediaTek Helio A22

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Комментарии

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