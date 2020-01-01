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Helio G85 против A10 Fusion

Helio G85
Helio G85
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G85 (Mali-G52 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G85
  • Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
Преимущества Apple A10 Fusion
  • На 17% выше частота процессора (2340 против 2000 МГц
  • Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 8 – 250K vs 205K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G85
355
A10 Fusion +120%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G85
1278
A10 Fusion +11%
1413
AnTuTu Benchmark 8
Helio G85
205538
A10 Fusion +22%
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G85 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2000 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов - 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP2 PowerVR GT7600
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 1000 МГц 900 МГц
Ядер 2 6
FLOPS - 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц -
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2020 года Сентябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G85 -

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Комментарии

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