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Helio G85 против Kirin 650

Helio G85
VS
Kirin 650
Helio G85
Kirin 650

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G85 (с графикой Mali-G52 MP2) и HiSilicon Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G85
  • Более новый - выпущен на 4 года и 4 месяца позже
  • Показывает на 35% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G85
vs
Kirin 650

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G85
233564
Kirin 650
н/д
CPU 70862 -
GPU 38305 -
Memory 50771 -
UX 69280 -
Total score 233564 -
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G85 +117%
364
Kirin 650
168
Multi-Core Score
Helio G85 +58%
1271
Kirin 650
806
Image compression 80.9 Mpixels/s 62.4 Mpixels/s
Face detection 11.9 images/s 8.63 images/s
Speech recognition 24.2 words/s 14.6 words/s
Machine learning 18.5 images/s 9.69 images/s
Camera shooting 9.29 images/s 4.31 images/s
HTML 5 1.55 Mnodes/s 1.11 Mnodes/s
SQLite 407.8 Krows/s 289.9 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 45 FPS
[High]		 -
Call of Duty: Mobile 40 FPS
[Medium]		 -
Fortnite 21 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 49 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 51 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 46 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Redmi Note 9
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G85 и Kirin 650

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP2 Mali-T830 MP2
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 1000 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 54 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 21МП
Запись видео 2K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2020 года Январь 2016 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6769Z Hi6250
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G85 -

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Комментарии

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