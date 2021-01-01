Helio G85 против Kirin 650
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G85 (с графикой Mali-G52 MP2) и HiSilicon Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G85
- Более новый - выпущен на 4 года и 4 месяца позже
- Показывает на 35% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 11%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
|CPU
|70862
|-
|GPU
|38305
|-
|Memory
|50771
|-
|UX
|69280
|-
|Total score
|233564
|-
GeekBench 5
|Image compression
|80.9 Mpixels/s
|62.4 Mpixels/s
|Face detection
|11.9 images/s
|8.63 images/s
|Speech recognition
|24.2 words/s
|14.6 words/s
|Machine learning
|18.5 images/s
|9.69 images/s
|Camera shooting
|9.29 images/s
|4.31 images/s
|HTML 5
|1.55 Mnodes/s
|1.11 Mnodes/s
|SQLite
|407.8 Krows/s
|289.9 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|45 FPS
[High]
|-
|Call of Duty: Mobile
|40 FPS
[Medium]
|-
|Fortnite
|21 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|49 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|51 FPS
[Medium]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|46 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Redmi Note 9
1080 x 2340
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G85 и Kirin 650
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|4 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP2
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|1000 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|FLOPS
|54 Гфлопс
|40 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1800 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 13.41 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 21МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2020 года
|Январь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6769Z
|Hi6250
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G85
|-
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