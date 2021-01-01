Helio G85 против Kirin 980
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G85 (с графикой Mali-G52 MP2) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G85
- Выше частота графического ускорителя (на 39%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
Преимущества HiSilicon Kirin 980
- Показывает в 12.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.4 раза выше пропускная способность памяти (31.78 против 13.41 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 397K vs 194K
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 8
|CPU
|74145
|134572
|GPU
|34415
|135339
|Memory
|42573
|65549
|UX
|40577
|67634
|Total score
|194672
|397166
GeekBench 5
|Image compression
|80.9 Mpixels/s
|123.8 Mpixels/s
|Face detection
|11.9 images/s
|20.4 images/s
|Speech recognition
|24.2 words/s
|47.2 words/s
|Machine learning
|18.5 images/s
|47.4 images/s
|Camera shooting
|9.29 images/s
|23.2 images/s
|HTML 5
|1.55 Mnodes/s
|2.39 Mnodes/s
|SQLite
|407.8 Krows/s
|655 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|45 FPS
[High]
|56 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|40 FPS
[Medium]
|39 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|21 FPS
[Low]
|28 FPS
[High]
|Shadowgun Legends
|49 FPS
[Low]
|51 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|51 FPS
[Medium]
|60 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|46 FPS
[Ultra]
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|Xiaomi Redmi Note 9
1080 x 2340
|Huawei Nova 5T
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G85 и Kirin 980
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
|TDP
|5 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP2
|Mali G76 MP10
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|1000 МГц
|720 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|10
|Шейдерных блоков
|32
|160
|FLOPS
|54 Гфлопс
|691 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.41 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2020 года
|Август 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G85
|Сайт HiSilicon Kirin 980
Опрос
2 (33.3%)
4 (66.7%)
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