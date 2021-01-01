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Helio G85 против Kirin 980

Helio G85
VS
Kirin 980
Helio G85
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G85 (с графикой Mali-G52 MP2) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G85
  • Выше частота графического ускорителя (на 39%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Показывает в 12.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.4 раза выше пропускная способность памяти (31.78 против 13.41 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 397K vs 194K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G85
vs
Kirin 980

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G85
194672
Kirin 980 +104%
397166
CPU 74145 134572
GPU 34415 135339
Memory 42573 65549
UX 40577 67634
Total score 194672 397166
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G85
355
Kirin 980 +95%
694
Multi-Core Score
Helio G85
1245
Kirin 980 +98%
2460
Image compression 80.9 Mpixels/s 123.8 Mpixels/s
Face detection 11.9 images/s 20.4 images/s
Speech recognition 24.2 words/s 47.2 words/s
Machine learning 18.5 images/s 47.4 images/s
Camera shooting 9.29 images/s 23.2 images/s
HTML 5 1.55 Mnodes/s 2.39 Mnodes/s
SQLite 407.8 Krows/s 655 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 45 FPS
[High]		 56 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile 40 FPS
[Medium]		 39 FPS
[Ultra]
Fortnite 21 FPS
[Low]		 28 FPS
[High]
Shadowgun Legends 49 FPS
[Low]		 51 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz 51 FPS
[Medium]		 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang 46 FPS
[Ultra]		 60 FPS
[Ultra]
Смартфон Xiaomi Redmi Note 9
1080 x 2340		 Huawei Nova 5T
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G85 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP2 Mali G76 MP10
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 1000 МГц 720 МГц
Вычислительных блоков 2 10
Шейдерных блоков 32 160
FLOPS 54 Гфлопс 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2020 года Август 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G85 Сайт HiSilicon Kirin 980

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