Helio G85 против Dimensity 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G85 (с графикой Mali-G52 MP2) и Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
28
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
16
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G85
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Преимущества MediaTek Dimensity 810
- Показывает в 3.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 68%) баллов в AnTuTu 9 – 387K vs 230K
- На 27% выше пропускная способность памяти (17.07 против 13.41 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|70862
|113696
|GPU
|38305
|85477
|Memory
|50771
|76385
|UX
|69280
|105966
|Total score
|230379
|387476
GeekBench 5
Single-Core Score
359
Dimensity 810 +74%
626
Multi-Core Score
1276
Dimensity 810 +51%
1932
|Image compression
|80.9 Mpixels/s
|-
|Face detection
|11.9 images/s
|-
|Speech recognition
|24.2 words/s
|-
|Machine learning
|18.5 images/s
|-
|Camera shooting
|9.29 images/s
|-
|HTML 5
|1.55 Mnodes/s
|-
|SQLite
|407.8 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|45 FPS
[High]
|-
|Call of Duty: Mobile
|40 FPS
[Medium]
|-
|Fortnite
|21 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|49 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|51 FPS
[Medium]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|46 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Redmi Note 9
1080 x 2340
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G85 и Dimensity 810
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|-
|12 млрд.
|TDP
|5 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP2
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|1000 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|FLOPS
|54 Гфлопс
|208 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.41 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2020 года
|Август 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6769Z
|MT6833V
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G85
|Сайт MediaTek Dimensity 810
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