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Helio G85 против Dimensity 810

Helio G85
VS
Dimensity 810
Helio G85
Dimensity 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G85 (с графикой Mali-G52 MP2) и Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G85
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Показывает в 3.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 68%) баллов в AnTuTu 9 – 387K vs 230K
  • На 27% выше пропускная способность памяти (17.07 против 13.41 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G85
vs
Dimensity 810

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G85
230379
Dimensity 810 +68%
387476
CPU 70862 113696
GPU 38305 85477
Memory 50771 76385
UX 69280 105966
Total score 230379 387476
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G85
359
Dimensity 810 +74%
626
Multi-Core Score
Helio G85
1276
Dimensity 810 +51%
1932
Image compression 80.9 Mpixels/s -
Face detection 11.9 images/s -
Speech recognition 24.2 words/s -
Machine learning 18.5 images/s -
Camera shooting 9.29 images/s -
HTML 5 1.55 Mnodes/s -
SQLite 407.8 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 45 FPS
[High]		 -
Call of Duty: Mobile 40 FPS
[Medium]		 -
Fortnite 21 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 49 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 51 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 46 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Redmi Note 9
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G85 и Dimensity 810

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP 5 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP2 Mali-G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 1000 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 54 Гфлопс 208 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с -
Скорость загрузки До 100 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Апрель 2020 года Август 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6769Z MT6833V
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G85 Сайт MediaTek Dimensity 810

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