Helio G88 против Kirin 650
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G88 (с графикой Mali-G52 MC2) и HiSilicon Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G88
Более новый - выпущен на 5 лет и 6 месяцев позже Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров) Выше частота графического ускорителя (на 11%)
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU
65730
-
GPU
42693
-
Memory
42099
-
UX
44322
-
Total score
196635
-
GeekBench 5
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Image compression
-
62.4 Mpixels/s
Face detection
-
8.63 images/s
Speech recognition
-
14.6 words/s
Machine learning
-
9.69 images/s
Camera shooting
-
4.31 images/s
HTML 5
-
1.11 Mnodes/s
SQLite
-
289.9 Krows/s
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Helio G88 и Kirin 650
Архитектура
2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер
8
8
Частота
2000 МГц
2000 МГц
Набор инструкций
ARMv8-A
ARMv8-A
Техпроцесс
12 нм
16 нм
Количество транзисторов
-
4 млрд.
TDP
-
5 Вт
GPU
Mali-G52 MC2
Mali-T830 MP2
Архитектура
Bifrost
Midgard
Частота GPU
1000 МГц
900 МГц
Вычислительных блоков
2
2
Шейдерных блоков
32
32
FLOPS
-
40 Гфлопс
Версия Vulcan
1.0
1.0
Версия OpenCL
2.0
1.2
Версия DirectX
12
11
Тип памяти
LPDDR4X
LPDDR3
Частота памяти
1800 МГц
933 МГц
Шина
-
2x 32 Бит
Объем
До 8 ГБ
До 4 ГБ
Нейронный процессор
Да
Нет
Тип накопителя
eMMC 5.1
eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея
2520 x 1080
1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры
1x 64МП, 2x 16МП
1x 21МП
Запись видео
2K при 30FPS
1K при 60FPS
Воспроизведение видео
2K при 30FPS
1080p при 60FPS
Поддержка кодеков
H.264, H.265, VP9
H.264, H.265
Аудио
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Поддержка 4G
LTE Cat. 7
LTE Cat. 6
Поддержка 5G
Нет
Нет
Скорость скачивания
До 300 Мбит/с
До 300 Мбит/с
Скорость загрузки
До 100 Мбит/с
До 50 Мбит/с
Wi-Fi
5
4
Bluetooth
5.0
4.1
Навигация
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
GPS, GLONASS
Дата анонса
Июнь 2021 года
Январь 2016 года
Класс
Средний класс
Средний класс
Номер модели
MT6769H
Hi6250
Официальный сайт
Сайт MediaTek Helio G88 -
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