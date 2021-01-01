Helio G88 против Kirin 710F
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G88 (с графикой Mali-G52 MC2) и HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
28
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
11
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
31
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G88
- Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
- Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 167K
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|74619
|72142
|GPU
|33985
|22406
|Memory
|42103
|36361
|UX
|43577
|32219
|Total score
|192977
|167925
GeekBench 5
Single-Core Score
Helio G88 +5%
335
320
Multi-Core Score
1290
Kirin 710F +3%
1324
|Image compression
|-
|83.85 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.6 images/s
|Speech recognition
|-
|24.15 words/s
|Machine learning
|-
|17 images/s
|Camera shooting
|-
|9.81 images/s
|HTML 5
|-
|1.74 Mnodes/s
|SQLite
|-
|454.55 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G88 и Kirin 710F
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MC2
|Mali-G51
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|1000 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|32
|64
|FLOPS
|-
|225 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|-
|2x 32 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Январь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G88
|-
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