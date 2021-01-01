Helio G88 против Kirin 970
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G88 (с графикой Mali-G52 MC2) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G88
- Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 34%)
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц)
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- Набирает больше (на 21%) баллов в AnTuTu 8 – 233K vs 192K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 8
|CPU
|74619
|66289
|GPU
|33985
|73245
|Memory
|42103
|50039
|UX
|43577
|41387
|Total score
|192977
|233054
GeekBench 5
|Image compression
|-
|90.1 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.4 images/s
|Speech recognition
|-
|24.4 words/s
|Machine learning
|-
|21.3 images/s
|Camera shooting
|-
|11.2 images/s
|HTML 5
|-
|1.59 Mnodes/s
|SQLite
|-
|415.6 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G88 и Kirin 970
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|-
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MC2
|Mali G72 MP12
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|1000 МГц
|746 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|12
|Шейдерных блоков
|32
|192
|FLOPS
|-
|347 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|-
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|32 bit@384 kHz, HD-audio
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G88
|-
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