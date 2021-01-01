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Helio G88 против Kirin 970

Helio G88
VS
Kirin 970
Helio G88
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G88 (с графикой Mali-G52 MC2) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 34%)
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц)
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Набирает больше (на 21%) баллов в AnTuTu 8 – 233K vs 192K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G88
vs
Kirin 970

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G88
192977
Kirin 970 +21%
233054
CPU 74619 66289
GPU 33985 73245
Memory 42103 50039
UX 43577 41387
Total score 192977 233054
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G88
335
Kirin 970 +13%
380
Multi-Core Score
Helio G88
1290
Kirin 970 +6%
1363
Image compression - 90.1 Mpixels/s
Face detection - 11.4 images/s
Speech recognition - 24.4 words/s
Machine learning - 21.3 images/s
Camera shooting - 11.2 images/s
HTML 5 - 1.59 Mnodes/s
SQLite - 415.6 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G88 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP - 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MC2 Mali G72 MP12
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 1000 МГц 746 МГц
Вычислительных блоков 2 12
Шейдерных блоков 32 192
FLOPS - 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 29 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G88 -

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Комментарии

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