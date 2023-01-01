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Helio G88 против Dimensity 1080

Helio G88
VS
Dimensity 1080
Helio G88
Dimensity 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G88 (с графикой Mali-G52 MC2) и Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
  • Показывает в 7.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 499K vs 247K
  • На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G88
vs
Dimensity 1080

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G88
247056
Dimensity 1080 +102%
499756
CPU 66337 131733
GPU 60446 133728
Memory 41057 95852
UX 78597 135208
Total score 247056 499756
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G88
366
Dimensity 1080 +124%
821
Multi-Core Score
Helio G88
1272
Dimensity 1080 +81%
2306
Image compression 82.7 Mpixels/s -
Face detection 9.99 images/s -
Speech recognition 25.2 words/s -
Machine learning 19.5 images/s -
Camera shooting 9.38 images/s -
HTML 5 1.41 Mnodes/s -
SQLite 415.2 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G88
743
Dimensity 1080 +210%
2304
Stability 98% 99%
Graphics test 4 FPS 13 FPS
Score 743 2304

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G88 и Dimensity 1080

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 6 нм
TDP 5 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MC2 Mali-G68 MC4
Архитектура Bifrost 2 Valhall 2
Частота GPU 1000 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 62 Гфлопс 486 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1800 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 3.0
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 200МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Октябрь 2022 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6769H MT6877V/TTZA
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G88 Сайт MediaTek Dimensity 1080

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