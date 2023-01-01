Helio G88 против Dimensity 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G88 (с графикой Mali-G52 MC2) и Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
25
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G88
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
- Показывает в 7.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 499K vs 247K
- На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц)
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|66337
|131733
|GPU
|60446
|133728
|Memory
|41057
|95852
|UX
|78597
|135208
|Total score
|247056
|499756
GeekBench 5
Single-Core Score
366
Dimensity 1080 +124%
821
Multi-Core Score
1272
Dimensity 1080 +81%
2306
|Image compression
|82.7 Mpixels/s
|-
|Face detection
|9.99 images/s
|-
|Speech recognition
|25.2 words/s
|-
|Machine learning
|19.5 images/s
|-
|Camera shooting
|9.38 images/s
|-
|HTML 5
|1.41 Mnodes/s
|-
|SQLite
|415.2 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|98%
|99%
|Graphics test
|4 FPS
|13 FPS
|Score
|743
|2304
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G88 и Dimensity 1080
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|6 нм
|TDP
|5 Вт
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MC2
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Bifrost 2
|Valhall 2
|Частота GPU
|1000 МГц
|800 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|32
|64
|FLOPS
|62 Гфлопс
|486 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1800 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.41 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|MediaTek APU 3.0
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 200МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 2770 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 1250 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Октябрь 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6769H
|MT6877V/TTZA
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G88
|Сайт MediaTek Dimensity 1080
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