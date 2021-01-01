Helio G88 против Dimensity 1200
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G88 (с графикой Mali-G52 MC2) и Dimensity 1200 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
30
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G88
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
- Набирает существенно больше (в 3.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 195K
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- На 50% выше частота процессора (3000 против 2000 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|74619
|-
|GPU
|33985
|212809
|Memory
|42103
|-
|UX
|43577
|-
|Total score
|195646
|631779
GeekBench 5
Single-Core Score
342
Dimensity 1200 +188%
985
Multi-Core Score
1313
Dimensity 1200 +153%
3318
Игры
|PUBG Mobile
|-
|68 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[High]
|Fortnite
|-
|28 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|71 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|88 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|51 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Oppo Realme GT Neo
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G88 и Dimensity 1200
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|3000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|6 нм
|TDP
|-
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MC2
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|1000 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|9
|Шейдерных блоков
|32
|144
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|4266 МГц
|Шина
|-
|4x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 200МП, 2x 32МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 19
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|-
|MT6893
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G88
|Сайт MediaTek Dimensity 1200
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