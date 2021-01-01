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Helio G88 против Dimensity 1200

Helio G88
VS
Dimensity 1200
Helio G88
Dimensity 1200

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G88 (с графикой Mali-G52 MC2) и Dimensity 1200 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
  • Набирает существенно больше (в 3.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 195K
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • На 50% выше частота процессора (3000 против 2000 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G88
vs
Dimensity 1200

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G88
195646
Dimensity 1200 +223%
631779
CPU 74619 -
GPU 33985 212809
Memory 42103 -
UX 43577 -
Total score 195646 631779
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G88
342
Dimensity 1200 +188%
985
Multi-Core Score
Helio G88
1313
Dimensity 1200 +153%
3318

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 68 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[High]
Fortnite - 28 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 71 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 88 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 51 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Oppo Realme GT Neo
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G88 и Dimensity 1200

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 3000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 6 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MC2 Mali-G77 MC9
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 1000 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 9
Шейдерных блоков 32 144
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 4266 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 32МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 19
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - MT6893
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G88 Сайт MediaTek Dimensity 1200

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Комментарии

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