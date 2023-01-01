Helio G88 против Dimensity 6020
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G88 (с графикой Mali-G52 MC2) и Dimensity 6020 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
24
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
16
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G88
- Выше частота графического ускорителя (на 5%)
Преимущества MediaTek Dimensity 6020
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 53%) баллов в AnTuTu 9 – 354K vs 231K
- На 27% выше пропускная способность памяти (17.07 против 13.41 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|56707
|-
|GPU
|54234
|-
|Memory
|42227
|-
|UX
|77806
|-
|Total score
|231623
|354739
GeekBench 5
Single-Core Score
366
Dimensity 6020 +64%
602
Multi-Core Score
1276
Dimensity 6020 +38%
1767
|Image compression
|82.7 Mpixels/s
|-
|Face detection
|9.99 images/s
|-
|Speech recognition
|25.2 words/s
|-
|Machine learning
|19.5 images/s
|-
|Camera shooting
|9.38 images/s
|-
|HTML 5
|1.41 Mnodes/s
|-
|SQLite
|415.2 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|4 FPS
|-
|Score
|717
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G88 и Dimensity 6020
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MC2
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|1000 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|FLOPS
|62 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.41 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 2770 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Март 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|MT6769H
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G88
|Сайт MediaTek Dimensity 6020
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