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Helio G88 против Dimensity 6080

Helio G88
VS
Dimensity 6080
Helio G88
Dimensity 6080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G88 (с графикой Mali-G52 MC2) и Dimensity 6080 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)
Преимущества MediaTek Dimensity 6080
  • Показывает в 3.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 65%) баллов в AnTuTu 9 – 405K vs 245K
  • На 27% выше пропускная способность памяти (17.07 против 13.41 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G88
vs
Dimensity 6080

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G88
245903
Dimensity 6080 +65%
405048
CPU 66337 -
GPU 60446 -
Memory 41057 -
UX 78597 -
Total score 245903 405048
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G88
363
Dimensity 6080 +105%
744
Multi-Core Score
Helio G88
1263
Dimensity 6080 +58%
1990
Image compression 82.7 Mpixels/s -
Face detection 9.99 images/s -
Speech recognition 25.2 words/s -
Machine learning 19.5 images/s -
Camera shooting 9.38 images/s -
HTML 5 1.41 Mnodes/s -
SQLite 415.2 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 4 FPS -
Score 742 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G88 и Dimensity 6080

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 6 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MC2 Mali-G57 MC2
Архитектура Bifrost 2 Valhall
Частота GPU 1000 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 62 Гфлопс 243 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Июнь 2023 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6769H MT6833GP
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G88 Сайт MediaTek Dimensity 6080

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