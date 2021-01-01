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Helio G88 против Dimensity 810

Helio G88
VS
Dimensity 810
Helio G88
Dimensity 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G88 (с графикой Mali-G52 MC2) и Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 95%) баллов в AnTuTu 9 – 383K vs 196K
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G88
vs
Dimensity 810

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G88
196635
Dimensity 810 +95%
383002
CPU 65730 113696
GPU 42693 85477
Memory 42099 76385
UX 44322 105966
Total score 196635 383002
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G88
342
Dimensity 810 +86%
637
Multi-Core Score
Helio G88
1321
Dimensity 810 +45%
1917

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G88 и Dimensity 810

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP - 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MC2 Mali-G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 1000 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 60
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с -
Скорость загрузки До 100 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Август 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6769H -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G88 Сайт MediaTek Dimensity 810

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Комментарии

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