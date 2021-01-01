Helio G88 против Helio A22
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G88
Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 196K vs 89K Имеет на 4 ядра больше Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже Выше частота графического ускорителя (на 52%)
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU
65730
32854
GPU
42693
4504
Memory
42099
29199
UX
44322
22008
Total score
196635
89389
GeekBench 5
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Image compression
-
21.55 Mpixels/s
Face detection
-
4.32 images/s
Speech recognition
-
9.3 words/s
Machine learning
-
5.34 images/s
Camera shooting
-
2.22 images/s
HTML 5
-
0.56 Mnodes/s
SQLite
-
141.75 Krows/s
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Helio G88 и Helio A22
Архитектура
2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер
8
4
Частота
2000 МГц
2000 МГц
Набор инструкций
ARMv8-A
ARMv8-A
Кэш L1
-
32 КБ
Техпроцесс
12 нм
12 нм
TDP
-
4 Вт
GPU
Mali-G52 MC2
PowerVR GE8320
Архитектура
Bifrost
Rogue
Частота GPU
1000 МГц
660 МГц
Вычислительных блоков
2
2
Шейдерных блоков
32
64
FLOPS
-
42.8 Гфлопс
Версия Vulcan
1.0
1.0
Версия OpenCL
2.0
1.2
Версия DirectX
12
12
Тип памяти
LPDDR4X
LPDDR4X
Частота памяти
1800 МГц
1800 МГц
Шина
-
2x 16 Бит
Пропускная способность
-
До 13.9 Гбит/сек
Объем
До 8 ГБ
До 6 ГБ
Нейронный процессор
Да
NeuroPilot
Тип накопителя
eMMC 5.1
eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея
2520 x 1080
1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры
1x 64МП, 2x 16МП
1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео
2K при 30FPS
4K при 30FPS
Воспроизведение видео
2K при 30FPS
4K при 30FPS
Поддержка кодеков
H.264, H.265, VP9
H.264, H.265
Аудио
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Поддержка 4G
LTE Cat. 7
LTE Cat. 7
Поддержка 5G
Нет
Нет
Скорость скачивания
До 300 Мбит/с
До 300 Мбит/с
Скорость загрузки
До 100 Мбит/с
До 150 Мбит/с
Wi-Fi
5
5
Bluetooth
5.0
5.0
Навигация
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
GPS, GLONASS, Beidou
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