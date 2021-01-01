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Helio G88 против Helio A22

Helio G88
VS
Helio A22
Helio G88
Helio A22

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 196K vs 89K
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 52%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G88
vs
Helio A22

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G88 +120%
196635
Helio A22
89389
CPU 65730 32854
GPU 42693 4504
Memory 42099 29199
UX 44322 22008
Total score 196635 89389
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G88 +109%
342
Helio A22
164
Multi-Core Score
Helio G88 +144%
1321
Helio A22
541
Image compression - 21.55 Mpixels/s
Face detection - 4.32 images/s
Speech recognition - 9.3 words/s
Machine learning - 5.34 images/s
Camera shooting - 2.22 images/s
HTML 5 - 0.56 Mnodes/s
SQLite - 141.75 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G88 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 32 КБ
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP - 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MC2 PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 1000 МГц 660 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS - 42.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MT6769H MT6762M
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G88 Сайт MediaTek Helio A22

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Комментарии

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