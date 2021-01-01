Helio G88 против Helio G25
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G88 (с графикой Mali-G52 MC2) и Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G88
- Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 196K vs 94K
- Выше частота графического ускорителя (на 54%)
- Более новый - выпущен на позже
Преимущества MediaTek Helio G25
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
|CPU
|65730
|36605
|GPU
|42693
|12376
|Memory
|42099
|24580
|UX
|44322
|20429
|Total score
|196635
|94631
GeekBench 5
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G88 и Helio G25
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MC2
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|1000 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|64
|FLOPS
|-
|41.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1600 МГц
|Шина
|-
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|MT6769H
|MT6762G
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G88
|Сайт MediaTek Helio G25
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