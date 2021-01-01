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Helio G88 против Helio G25

Helio G88
VS
Helio G25
Helio G88
Helio G25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G88 (с графикой Mali-G52 MC2) и Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 196K vs 94K
  • Выше частота графического ускорителя (на 54%)
  • Более новый - выпущен на позже
Преимущества MediaTek Helio G25
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G88
vs
Helio G25

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G88 +108%
196635
Helio G25
94631
CPU 65730 36605
GPU 42693 12376
Memory 42099 24580
UX 44322 20429
Total score 196635 94631
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G88 +151%
342
Helio G25
136
Multi-Core Score
Helio G88 +177%
1321
Helio G25
477

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G88 и Helio G25

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MC2 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 1000 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS - 41.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1600 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 2K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MT6769H MT6762G
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G88 Сайт MediaTek Helio G25

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Комментарии

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