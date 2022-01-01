Helio G90 против A13 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G90 (Mali-G76 MC4) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
38
84
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
31
74
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
43
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G90
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A13 Bionic
- Показывает в 4.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 9 – 609K vs 340K
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- На 33% выше частота процессора (2660 против 2000 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|94940
|161025
|GPU
|92912
|259620
|Memory
|57919
|82902
|UX
|94897
|110973
|Total score
|340193
|609367
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
507
A13 Bionic +161%
1323
Multi-Core Score
1629
A13 Bionic +115%
3497
|Image compression
|96.4 Mpixels/s
|151.6 Mpixels/s
|Face detection
|14 images/s
|29.65 images/s
|Speech recognition
|30.9 words/s
|87.4 words/s
|Machine learning
|26.1 images/s
|72.5 images/s
|Camera shooting
|13.2 images/s
|33.75 images/s
|HTML 5
|1.9 Mnodes/s
|3.81 Mnodes/s
|SQLite
|499.9 Krows/s
|901.1 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|72%
|Graphics test
|-
|45 FPS
|Score
|-
|7572
Игры
|PUBG Mobile
|-
|57 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|60 FPS
[High]
|World of Tanks Blitz
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Apple iPhone 11 Pro
828 x 1792
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G90 и A13 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2000 МГц
|2660 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.4-A
|Кэш L1
|-
|832 КБ
|Кэш L2
|-
|12 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|8.5 млрд.
|TDP
|5 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76 MC4
|Apple A13 Bionic GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|720 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|4
|4
|Шейдерных блоков
|64
|-
|FLOPS
|172.6 Гфлопс
|736 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 10 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Yes, Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 24МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 220 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6785
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G90
|-
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