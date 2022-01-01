Helio G90 против A13 Bionic VS Helio G90 A13 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G90 (Mali-G76 MC4) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Helio G90 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A13 Bionic Показывает в 4.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 9 – 609K vs 340K

Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)

На 33% выше частота процессора (2660 против 2000 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Helio G90 340193 A13 Bionic +79% 609367 CPU 94940 161025 GPU 92912 259620 Memory 57919 82902 UX 94897 110973 Total score 340193 609367 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Helio G90 507 A13 Bionic +161% 1323 Multi-Core Score Helio G90 1629 A13 Bionic +115% 3497 Image compression 96.4 Mpixels/s 151.6 Mpixels/s Face detection 14 images/s 29.65 images/s Speech recognition 30.9 words/s 87.4 words/s Machine learning 26.1 images/s 72.5 images/s Camera shooting 13.2 images/s 33.75 images/s HTML 5 1.9 Mnodes/s 3.81 Mnodes/s SQLite 499.9 Krows/s 901.1 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Helio G90 н/д A13 Bionic 7572 Stability - 72% Graphics test - 45 FPS Score - 7572

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 57 FPS

[Ultra] Call of Duty: Mobile - 60 FPS

[Ultra] Fortnite - 60 FPS

[High] World of Tanks Blitz - 60 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 59 FPS

[Ultra] Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS

[Ultra] Смартфон - Apple iPhone 11 Pro

828 x 1792 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Helio G90 и A13 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.66 ГГц – Lightning

4x 1.6 ГГц – Thunder Количество ядер 8 6 Частота 2000 МГц 2660 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A Кэш L1 - 832 КБ Кэш L2 - 12 МБ Техпроцесс 12 нм 7 нм Количество транзисторов - 8.5 млрд. TDP 5 Вт 6 Вт Графический ускоритель GPU Mali-G76 MC4 Apple A13 Bionic GPU Архитектура Bifrost - Частота GPU 720 МГц - Вычислительных блоков 4 4 Шейдерных блоков 64 - FLOPS 172.6 Гфлопс 736 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.1 Версия DirectX 12 12.1 Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц - Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит Объем До 10 ГБ До 4 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Da Vinci Yes, Neural Engine Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242 Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП - Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Нет Нет Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 220 Мбит/с Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.0 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Общая информация Дата анонса Июль 2019 года Сентябрь 2019 года Класс Средний класс Флагман Номер модели MT6785 - Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G90 -