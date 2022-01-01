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Helio G90 против A13 Bionic

Helio G90
VS
A13 Bionic
Helio G90
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G90 (Mali-G76 MC4) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G90
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Показывает в 4.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 9 – 609K vs 340K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 33% выше частота процессора (2660 против 2000 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G90
vs
A13 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G90
340193
A13 Bionic +79%
609367
CPU 94940 161025
GPU 92912 259620
Memory 57919 82902
UX 94897 110973
Total score 340193 609367
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G90
507
A13 Bionic +161%
1323
Multi-Core Score
Helio G90
1629
A13 Bionic +115%
3497
Image compression 96.4 Mpixels/s 151.6 Mpixels/s
Face detection 14 images/s 29.65 images/s
Speech recognition 30.9 words/s 87.4 words/s
Machine learning 26.1 images/s 72.5 images/s
Camera shooting 13.2 images/s 33.75 images/s
HTML 5 1.9 Mnodes/s 3.81 Mnodes/s
SQLite 499.9 Krows/s 901.1 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G90
н/д
A13 Bionic
7572
Stability - 72%
Graphics test - 45 FPS
Score - 7572

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 57 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[Ultra]
Fortnite - 60 FPS
[High]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 59 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Apple iPhone 11 Pro
828 x 1792
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G90 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2000 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Кэш L1 - 832 КБ
Кэш L2 - 12 МБ
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8.5 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G76 MC4 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 720 МГц -
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 64 -
FLOPS 172.6 Гфлопс 736 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 10 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Yes, Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Сентябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6785 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G90 -

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