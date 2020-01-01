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Helio G90 против Apple A9

Helio G90
Helio G90
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G90 (Mali-G76MC4) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G90
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 3 года и 11 месяцев позже
  • Набирает больше (на 32%) баллов в AnTuTu 8 – 225K vs 170K
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 8% выше частота процессора (2000 против 1850 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G90
516
Apple A9 +5%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G90 +64%
1652
Apple A9
1009
AnTuTu Benchmark 8
Helio G90 +32%
225534
Apple A9
170666

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G90 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2000 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G76MC4 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 720 МГц 650 МГц
Ядер 4 6
Количество ALU - 192
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1333 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G90 -

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Комментарии

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