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Helio G90 против Kirin 710A

Helio G90
Helio G90
VS
Kirin 710A
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90 (с графикой Mali-G76 MC4) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G90
  • Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 8 – 222K vs 156K
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Выше частота графического ускорителя (на 39%)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G90 +59%
501
Kirin 710A
316
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G90 +42%
1625
Kirin 710A
1146
AnTuTu Benchmark 8
Helio G90 +42%
222384
Kirin 710A
156816

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G90 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 12 нм 14 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G76 MC4 Mali-G51
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 720 МГц 1000 МГц
Ядер 4 4
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 10 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6785 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G90 -

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Комментарии

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