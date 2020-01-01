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Helio G90 против Kirin 950

Helio G90
Helio G90
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90 (с графикой Mali-G76 MC4) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G90
  • Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
  • Показывает на 41% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Набирает больше (на 30%) баллов в AnTuTu 8 – 225K vs 173K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G90 +49%
513
Kirin 950
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G90 +28%
1661
Kirin 950
1294
AnTuTu Benchmark 8
Helio G90 +30%
225894
Kirin 950
173287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G90 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G76 MC4 Mali-T880 MP4
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 720 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 64 64
FLOPS 172.6 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 25.6 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Ноябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6785 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G90 -

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Комментарии

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