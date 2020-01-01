Helio G90 против Kirin 980
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90 (с графикой Mali-G76MC4) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G90
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 980
- Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 8 – 403K vs 225K
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76MC4
|Mali G76 MP10
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|720 МГц
|720 МГц
|Ядер
|4
|10
|FLOPS
|-
|691 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 10 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 24МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2019 года
|Август 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G90
|Сайт HiSilicon Kirin 980
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