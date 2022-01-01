Helio G90 против Kirin 990 (5G)
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90 (с графикой Mali-G76 MC4) и HiSilicon Kirin 990 (5G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
38
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
31
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
43
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
- Показывает в 5.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 63%) баллов в AnTuTu 9 – 553K vs 340K
- На 43% выше частота процессора (2860 против 2000 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|94940
|160079
|GPU
|92912
|176646
|Memory
|57919
|105187
|UX
|94897
|115376
|Total score
|340193
|553702
GeekBench 5
Single-Core Score
507
Kirin 990 (5G) +51%
766
Multi-Core Score
1629
Kirin 990 (5G) +87%
3046
|Image compression
|96.4 Mpixels/s
|-
|Face detection
|14 images/s
|-
|Speech recognition
|30.9 words/s
|-
|Machine learning
|26.1 images/s
|-
|Camera shooting
|13.2 images/s
|-
|HTML 5
|1.9 Mnodes/s
|-
|SQLite
|499.9 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|-
|55%
|Graphics test
|-
|19 FPS
|Score
|-
|3286
Игры
|PUBG Mobile
|-
|58 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|44 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|30 FPS
[High]
|World of Tanks Blitz
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Huawei Honor 30 Pro Plus
1200 x 2640
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G90 и Kirin 990 (5G)
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2860 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|8 млрд.
|TDP
|5 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76 MC4
|Mali G76 MP16
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|720 МГц
|700 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|16
|Шейдерных блоков
|64
|256
|FLOPS
|172.6 Гфлопс
|896 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 10 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Da Vinci
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 24МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VC-1
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 2300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 1250 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2019 года
|Октябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6785
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G90
|Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G)
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1