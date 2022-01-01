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Helio G90 против Kirin 990 (5G)

Helio G90
VS
Kirin 990 (5G)
Helio G90
Kirin 990 (5G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90 (с графикой Mali-G76 MC4) и HiSilicon Kirin 990 (5G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
  • Показывает в 5.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 63%) баллов в AnTuTu 9 – 553K vs 340K
  • На 43% выше частота процессора (2860 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G90
vs
Kirin 990 (5G)

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G90
340193
Kirin 990 (5G) +63%
553702
CPU 94940 160079
GPU 92912 176646
Memory 57919 105187
UX 94897 115376
Total score 340193 553702
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G90
507
Kirin 990 (5G) +51%
766
Multi-Core Score
Helio G90
1629
Kirin 990 (5G) +87%
3046
Image compression 96.4 Mpixels/s -
Face detection 14 images/s -
Speech recognition 30.9 words/s -
Machine learning 26.1 images/s -
Camera shooting 13.2 images/s -
HTML 5 1.9 Mnodes/s -
SQLite 499.9 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 55%
Graphics test - 19 FPS
Score - 3286

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 58 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 44 FPS
[Ultra]
Fortnite - 30 FPS
[High]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 59 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Honor 30 Pro Plus
1200 x 2640
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G90 и Kirin 990 (5G)

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2860 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G76 MC4 Mali G76 MP16
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 720 МГц 700 МГц
Вычислительных блоков 4 16
Шейдерных блоков 64 256
FLOPS 172.6 Гфлопс 896 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Da Vinci
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 2300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Октябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6785 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G90 Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G)

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