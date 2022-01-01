Helio G90 против Dimensity 1000
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90 (с графикой Mali-G76 MC4) и Dimensity 1000 (Mali-G77 MP9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
38
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
31
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
43
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
- Показывает в 4.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц)
- Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 9 – 437K vs 340K
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|94940
|141266
|GPU
|92912
|146104
|Memory
|57919
|84463
|UX
|94897
|69537
|Total score
|340193
|437338
GeekBench 5
Single-Core Score
507
Dimensity 1000 +32%
670
Multi-Core Score
1629
Dimensity 1000 +76%
2864
|Image compression
|96.4 Mpixels/s
|-
|Face detection
|14 images/s
|-
|Speech recognition
|30.9 words/s
|-
|Machine learning
|26.1 images/s
|-
|Camera shooting
|13.2 images/s
|-
|HTML 5
|1.9 Mnodes/s
|-
|SQLite
|499.9 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G90 и Dimensity 1000
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|TDP
|5 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76 MC4
|Mali-G77 MP9
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|720 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|9
|Шейдерных блоков
|64
|144
|FLOPS
|172.6 Гфлопс
|800 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 29.87 Гбит/сек
|Объем
|До 10 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.2, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 24МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2019 года
|Ноябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6785
|MT6889
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G90
|Сайт MediaTek Dimensity 1000
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