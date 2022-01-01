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Helio G90 против Dimensity 1000

Helio G90
VS
Dimensity 1000
Helio G90
Dimensity 1000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90 (с графикой Mali-G76 MC4) и Dimensity 1000 (Mali-G77 MP9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
  • Показывает в 4.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц)
  • Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 9 – 437K vs 340K
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G90
vs
Dimensity 1000

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G90
340193
Dimensity 1000 +29%
437338
CPU 94940 141266
GPU 92912 146104
Memory 57919 84463
UX 94897 69537
Total score 340193 437338
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G90
507
Dimensity 1000 +32%
670
Multi-Core Score
Helio G90
1629
Dimensity 1000 +76%
2864
Image compression 96.4 Mpixels/s -
Face detection 14 images/s -
Speech recognition 30.9 words/s -
Machine learning 26.1 images/s -
Camera shooting 13.2 images/s -
HTML 5 1.9 Mnodes/s -
SQLite 499.9 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G90 и Dimensity 1000

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 7 нм
TDP 5 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G76 MC4 Mali-G77 MP9
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 720 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 4 9
Шейдерных блоков 64 144
FLOPS 172.6 Гфлопс 800 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 29.87 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Ноябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6785 MT6889
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G90 Сайт MediaTek Dimensity 1000

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