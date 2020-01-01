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Helio G90 против Dimensity 800U

Helio G90
Helio G90
VS
Dimensity 800U
Dimensity 800U

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90 (с графикой Mali-G76MC4) и Dimensity 800U ( Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G90
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 800U
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 44%) баллов в AnTuTu 8 – 324K vs 225K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G90
516
Dimensity 800U +22%
627
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G90
1652
Dimensity 800U +16%
1910
AnTuTu Benchmark 8
Helio G90
225534
Dimensity 800U +44%
324896

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G90 и Dimensity 800U

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G76MC4 Mali-G57 MC3
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 720 МГц -
Ядер 4 3
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 64МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Август 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G90 Сайт MediaTek Dimensity 800U

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Комментарии

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