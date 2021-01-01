Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio G90 vs Dimensity 900 – что лучше?

Helio G90 против Dimensity 900

Helio G90
VS
Dimensity 900
Helio G90
Dimensity 900

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90 (с графикой Mali-G76 MC4) и Dimensity 900 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G90
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 480K vs 221K
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G90
vs
Dimensity 900

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G90
221294
Dimensity 900 +117%
480083
Total score 221294 480083
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G90
506
Dimensity 900 +43%
725
Multi-Core Score
Helio G90
1613
Dimensity 900 +32%
2123
Image compression 96.4 Mpixels/s -
Face detection 14 images/s -
Speech recognition 30.9 words/s -
Machine learning 26.1 images/s -
Camera shooting 13.2 images/s -
HTML 5 1.9 Mnodes/s -
SQLite 499.9 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G90 и Dimensity 900

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 6 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G76 MC4 Mali-G68 MC4
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 720 МГц -
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 64 -
FLOPS 172.6 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 2x 32 Бит -
Объем До 10 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Май 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6785 MT6877
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G90 Сайт MediaTek Dimensity 900

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MediaTek Helio G90 vs Qualcomm Snapdragon 730
2. MediaTek Helio G90 vs Samsung Exynos 9611
3. MediaTek Helio G90 vs Qualcomm Snapdragon 855
4. MediaTek Helio G90 vs Qualcomm Snapdragon 665
5. MediaTek Helio G90 vs MediaTek Helio G90T
6. MediaTek Dimensity 900 vs Qualcomm Snapdragon 865
7. MediaTek Dimensity 900 vs Qualcomm Snapdragon 855
8. MediaTek Dimensity 900 vs Qualcomm Snapdragon 750G
9. MediaTek Dimensity 900 vs Qualcomm Snapdragon 870
10. MediaTek Dimensity 900 vs Qualcomm Snapdragon 732G

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 900 с Helio G90, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях