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Helio G90 против Helio G85

Helio G90
Helio G90
VS
Helio G85
Helio G85

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90 (с графикой Mali-G76MC4) и Helio G85 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G90
  • Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 8 – 225K vs 205K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G85
  • Выше частота графического ускорителя (на 39%)
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G90 +45%
516
Helio G85
355
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G90 +29%
1652
Helio G85
1278
AnTuTu Benchmark 8
Helio G90 +10%
225534
Helio G85
205538

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G90 и Helio G85

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G76MC4 Mali-G52 MP2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 720 МГц 1000 МГц
Ядер 4 2
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.41 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Апрель 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G90 Сайт MediaTek Helio G85

Опрос

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53 (65.4%)
28 (34.6%)
Всего проголосовало: 81

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Комментарии

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