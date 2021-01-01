Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio G90 vs Helio G88 – что лучше?

Helio G90 против Helio G88

Helio G90
VS
Helio G88
Helio G90
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90 (с графикой Mali-G76 MC4) и Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G90
  • Набирает больше (на 16%) баллов в AnTuTu 8 – 223K vs 192K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Выше частота графического ускорителя (на 39%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G90
vs
Helio G88

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G90 +16%
223068
Helio G88
192977
CPU - 74619
GPU - 33985
Memory - 42103
UX - 43577
Total score 223068 192977
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G90 +50%
501
Helio G88
335
Multi-Core Score
Helio G90 +25%
1607
Helio G88
1290
Image compression 96.4 Mpixels/s -
Face detection 14 images/s -
Speech recognition 30.9 words/s -
Machine learning 26.1 images/s -
Camera shooting 13.2 images/s -
HTML 5 1.9 Mnodes/s -
SQLite 499.9 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G90 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G76 MC4 Mali-G52 MC2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 720 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 64 32
FLOPS 172.6 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит -
Объем До 10 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6785 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G90 Сайт MediaTek Helio G88

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 730G против Helio G90
2. Snapdragon 720G против Helio G90
3. Snapdragon 712 против Helio G90
4. Snapdragon 710 против Helio G90
5. Helio P70 против Helio G90
6. Snapdragon 678 против Helio G88
7. Helio G80 против Helio G88
8. Helio G85 против Helio G88
9. Dimensity 700 против Helio G88

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G88 с Helio G90, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры