Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio G90T vs A10 Fusion – что лучше?

Helio G90T против A10 Fusion

Helio G90T
Helio G90T
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G90T
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 250K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A10 Fusion
  • На 14% выше частота процессора (2340 против 2050 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G90T
495
A10 Fusion +58%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G90T +16%
1644
A10 Fusion
1413
AnTuTu Benchmark 8
Helio G90T +15%
288623
A10 Fusion
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G90T и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2050 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов - 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G76MC4 PowerVR GT7600
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 800 МГц 900 МГц
Ядер 4 6
FLOPS - 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 32 Бит -
Объем До 10 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Сентябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G90T -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
54 (51.9%)
50 (48.1%)
Всего проголосовало: 104

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A10 Fusion с Helio G90T, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях