Helio G90T против A12X Bionic
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90T (с графикой Mali-G76MC4) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
44
93
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
35
100
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
46
92
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G90T
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
Преимущества Apple A12X Bionic
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 288K
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- На 22% выше частота процессора (2500 против 2050 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
495
A12X Bionic +127%
1124
Geekbench 5 (многоядерный)
1644
A12X Bionic +182%
4640
AnTuTu Benchmark 8
288623
A12X Bionic +119%
631952
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|2048 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|10 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76MC4
|Apple A12X Bionic GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|800 МГц
|-
|Ядер
|4
|7
|FLOPS
|-
|1300 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 64 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 31 Гбит/сек
|Объем
|До 10 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 350 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G90T
|-
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