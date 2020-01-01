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Helio G90T против A14 Bionic

Helio G90T
Helio G90T
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G90T
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 607K vs 285K
  • На 46% выше частота процессора (2990 против 2050 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G90T
495
A14 Bionic +224%
1602
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G90T
1623
A14 Bionic +140%
3895
AnTuTu Benchmark 8
Helio G90T
285239
A14 Bionic +113%
607676

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G90T и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 2050 МГц 2990 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G76MC4 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 800 МГц -
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 64 -
FLOPS 184 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 32 Бит -
Пропускная способность - До 42.7 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - APL1W01
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G90T -

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Комментарии

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