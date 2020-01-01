Helio G90T против A14 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
42
96
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
100
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
94
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
46
97
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G90T
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
- Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 607K vs 285K
- На 46% выше частота процессора (2990 против 2050 МГц
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
495
A14 Bionic +224%
1602
Geekbench 5 (многоядерный)
1623
A14 Bionic +140%
3895
AnTuTu Benchmark 8
285239
A14 Bionic +113%
607676
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G90T и A14 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2050 МГц
|2990 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.4-A
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|11.8 млрд.
|TDP
|5 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76MC4
|Apple GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|800 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|4
|4
|Шейдерных блоков
|64
|-
|FLOPS
|184 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|2x 32 Бит
|-
|Пропускная способность
|-
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|До 10 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2019 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|-
|APL1W01
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G90T
|-
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