Helio G90T vs A15 Bionic – что лучше?

Helio G90T против A15 Bionic VS Helio G90T A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Helio G90T Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A15 Bionic Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 329K

Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)

Выше частота графического ускорителя (на 89%)

На 56% выше частота процессора (3200 против 2050 МГц)

Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Helio G90T 329897 A15 Bionic +146% 812406 CPU 96357 216265 GPU 85945 339795 Memory 55413 112472 UX 87677 133063 Total score 329897 812406 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Helio G90T 504 A15 Bionic +247% 1750 Multi-Core Score Helio G90T 1642 A15 Bionic +188% 4728 Image compression 96.4 Mpixels/s - Face detection 14 images/s - Speech recognition 30.8 words/s - Machine learning 26.1 images/s - Camera shooting 13.1 images/s - HTML 5 1.89 Mnodes/s - SQLite 499.9 Krows/s -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 52 FPS

[Low] - Call of Duty: Mobile 41 FPS

[Ultra] - Fortnite 29 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 46 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 27 FPS

[Medium] - Mobile Legends: Bang Bang 55 FPS

[High] - Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro

1080 x 2340 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Helio G90T и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 3.223 ГГц – Avalanche

4x 1.82 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 2050 МГц 3200 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 12 нм 5 нм Количество транзисторов - 15 млрд. TDP 5 Вт - Графический ускоритель GPU Mali-G76MC4 Apple GPU Архитектура Bifrost - Частота GPU 800 МГц 1511 МГц Вычислительных блоков 4 5 Шейдерных блоков 64 - FLOPS 184 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 - Оперативная память Тип памяти LPDDR4X - Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц Шина 2x 32 Бит - Объем До 10 ГБ До 8 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Da Vinci Neural Engine Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП - Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Нет Да Скорость скачивания До 600 Мбит/с - Скорость загрузки До 150 Мбит/с - Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.0 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Общая информация Дата анонса Июль 2019 года Сентябрь 2021 года Класс Средний класс Флагман Номер модели MT6785V/CC APL1W05 Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G90T -