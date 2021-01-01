Helio G90T против Kirin 655
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90T (с графикой Mali-G76MC4) и HiSilicon Kirin 655 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
39
19
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
30
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G90T
- Показывает в 4.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 655
- Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|96357
|-
|GPU
|85945
|-
|Memory
|55413
|-
|UX
|87677
|-
|Total score
|329897
|-
GeekBench 5
Single-Core Score
Helio G90T +188%
504
175
Multi-Core Score
Helio G90T +96%
1642
837
|Image compression
|96.4 Mpixels/s
|62 Mpixels/s
|Face detection
|14 images/s
|8.67 images/s
|Speech recognition
|30.8 words/s
|14 words/s
|Machine learning
|26.1 images/s
|9.82 images/s
|Camera shooting
|13.1 images/s
|4.12 images/s
|HTML 5
|1.89 Mnodes/s
|1.21 Mnodes/s
|SQLite
|499.9 Krows/s
|300.3 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|52 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|41 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|29 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|46 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|27 FPS
[Medium]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|55 FPS
[High]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Redmi Note 8 Pro
1080 x 2340
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G90T и Kirin 655
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.12 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|2120 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|4 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76MC4
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|800 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|2
|Шейдерных блоков
|64
|32
|FLOPS
|184 Гфлопс
|40 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 10 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2019 года
|Декабрь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6785V/CC
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G90T
|-
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