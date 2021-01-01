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Helio G90T против Kirin 655

Helio G90T
VS
Kirin 655
Helio G90T
Kirin 655

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90T (с графикой Mali-G76MC4) и HiSilicon Kirin 655 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G90T
  • Показывает в 4.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 655
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G90T
vs
Kirin 655

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G90T
329897
Kirin 655
н/д
CPU 96357 -
GPU 85945 -
Memory 55413 -
UX 87677 -
Total score 329897 -
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G90T +188%
504
Kirin 655
175
Multi-Core Score
Helio G90T +96%
1642
Kirin 655
837
Image compression 96.4 Mpixels/s 62 Mpixels/s
Face detection 14 images/s 8.67 images/s
Speech recognition 30.8 words/s 14 words/s
Machine learning 26.1 images/s 9.82 images/s
Camera shooting 13.1 images/s 4.12 images/s
HTML 5 1.89 Mnodes/s 1.21 Mnodes/s
SQLite 499.9 Krows/s 300.3 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 52 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 41 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 29 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 46 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 27 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 55 FPS
[High]		 -
Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G90T и Kirin 655

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.12 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2120 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G76MC4 Mali-T830 MP2
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 800 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 64 32
FLOPS 184 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 10 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Декабрь 2016 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6785V/CC -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G90T -

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Комментарии

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