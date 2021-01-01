Helio G90T против Kirin 659
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90T (с графикой Mali-G76MC4) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
39
19
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
29
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
22
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G90T
- Показывает в 4.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 9 – 329K vs 129K
- Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 659
- На 15% выше частота процессора (2360 против 2050 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|96357
|44402
|GPU
|85945
|11914
|Memory
|55413
|39120
|UX
|87677
|31774
|Total score
|329897
|129580
GeekBench 5
Single-Core Score
Helio G90T +157%
504
196
Multi-Core Score
Helio G90T +85%
1642
886
|Image compression
|96.4 Mpixels/s
|68.9 Mpixels/s
|Face detection
|14 images/s
|9.19 images/s
|Speech recognition
|30.8 words/s
|14.4 words/s
|Machine learning
|26.1 images/s
|10 images/s
|Camera shooting
|13.1 images/s
|4.67 images/s
|HTML 5
|1.89 Mnodes/s
|1.33 Mnodes/s
|SQLite
|499.9 Krows/s
|335.3 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|52 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|41 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|29 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|46 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|27 FPS
[Medium]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|55 FPS
[High]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Redmi Note 8 Pro
1080 x 2340
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G90T и Kirin 659
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|4 млрд.
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76MC4
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|800 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|2
|Шейдерных блоков
|64
|32
|FLOPS
|184 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 10 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2019 года
|Январь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6785V/CC
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G90T
|-
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