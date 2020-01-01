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Helio G90T против Kirin 9000

Helio G90T
Helio G90T
VS
Kirin 9000
Kirin 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90T (с графикой Mali-G76MC4) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 677K vs 285K
  • На 53% выше частота процессора (3130 против 2050 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G90T
495
Kirin 9000 +109%
1036
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G90T
1623
Kirin 9000 +129%
3720
AnTuTu Benchmark 8
Helio G90T
285239
Kirin 9000 +138%
677758

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G90T и Kirin 9000

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G76MC4 Mali-G78 MP24
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 800 МГц -
Вычислительных блоков 4 24
Шейдерных блоков 64 384
FLOPS 184 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 44 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci AI accelerator
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 12 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Октябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G90T -

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