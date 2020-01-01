Helio G90T против Kirin 9000
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90T (с графикой Mali-G76MC4) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
42
89
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
35
80
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
91
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
45
86
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
- Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 677K vs 285K
- На 53% выше частота процессора (3130 против 2050 МГц
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
495
Kirin 9000 +109%
1036
Geekbench 5 (многоядерный)
1623
Kirin 9000 +129%
3720
AnTuTu Benchmark 8
285239
Kirin 9000 +138%
677758
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G90T и Kirin 9000
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|3130 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15.3 млрд.
|TDP
|5 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76MC4
|Mali-G78 MP24
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall 2
|Частота GPU
|800 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|4
|24
|Шейдерных блоков
|64
|384
|FLOPS
|184 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 10 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|AI accelerator
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2019 года
|Октябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G90T
|-
Опрос
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2