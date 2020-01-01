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Helio G90T против Kirin 970

Helio G90T
Helio G90T
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90T (с графикой Mali-G76MC4) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G90T
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 235K
  • Выше частота графического ускорителя (на 7%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • На 15% выше частота процессора (2360 против 2050 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G90T +26%
495
Kirin 970
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G90T +18%
1644
Kirin 970
1392
AnTuTu Benchmark 8
Helio G90T +23%
288623
Kirin 970
235052

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G90T и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G76MC4 Mali G72 MP12
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 800 МГц 746 МГц
Ядер 4 12
FLOPS - 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1833 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 29 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G90T Сайт HiSilicon Kirin 970

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