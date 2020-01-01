Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio G90T vs Kirin 985 – что лучше?

Helio G90T против Kirin 985

Helio G90T
Helio G90T
VS
Kirin 985
Kirin 985

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90T (с графикой Mali-G76MC4) и Hisillicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Hisillicon Kirin 985
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает больше (на 36%) баллов в AnTuTu 8 – 392K vs 288K
  • На 26% выше частота процессора (2580 против 2050 МГц
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G90T
495
Kirin 985
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G90T
1644
Kirin 985
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Helio G90T
288623
Kirin 985 +36%
392336

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G90T и Kirin 985

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2580 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G76MC4 Mali-G77 MP8
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 800 МГц -
Ядер 4 8
FLOPS - 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1277 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 177 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Апрель 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G90T -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (28.6%)
5 (71.4%)
Всего проголосовало: 7

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 985 с Helio G90T, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях