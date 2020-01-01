Helio G90T против Dimensity 1000L
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90T (с графикой Mali-G76MC4) и Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
48
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
49
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G90T
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- На 27% выше частота процессора (2600 против 2050 МГц
- Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 8 – 339K vs 288K
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
495
Geekbench 5 (многоядерный)
1644
AnTuTu Benchmark 8
288623
Dimensity 1000L +18%
339319
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76MC4
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|800 МГц
|850 МГц
|Ядер
|4
|9
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 10 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3200 x 1800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Mediatek M70
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2019 года
|Ноябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6885Z
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G90T
|Сайт MediaTek Dimensity 1000L
Опрос
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