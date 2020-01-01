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Helio G90T против Dimensity 1000L

Helio G90T
Helio G90T
VS
Dimensity 1000L
Dimensity 1000L

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90T (с графикой Mali-G76MC4) и Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G90T
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 27% выше частота процессора (2600 против 2050 МГц
  • Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 8 – 339K vs 288K
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Helio G90T
288623
Dimensity 1000L +18%
339319

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G90T и Dimensity 1000L

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G76MC4 Mali-G77 MC9
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 800 МГц 850 МГц
Ядер 4 9
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Объем До 10 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Mediatek M70
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Ноябрь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6885Z
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G90T Сайт MediaTek Dimensity 1000L

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6 (33.3%)
12 (66.7%)
Всего проголосовало: 18

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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