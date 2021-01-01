Helio G90T против Dimensity 900
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90T (с графикой Mali-G76MC4) и Dimensity 900 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
30
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G90T
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 900
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 72%) баллов в AnTuTu 8 – 487K vs 284K
- Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
- На 17% выше частота процессора (2400 против 2050 МГц
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|97777
|-
|GPU
|79772
|-
|Memory
|57178
|-
|UX
|45700
|-
|Total score
|284253
|487978
GeekBench 5
Single-Core Score
495
Multi-Core Score
1645
|Image compression
|96.4 Mpixels/s
|-
|Face detection
|14 images/s
|-
|Speech recognition
|30.8 words/s
|-
|Machine learning
|26.1 images/s
|-
|Camera shooting
|13.1 images/s
|-
|HTML 5
|1.89 Mnodes/s
|-
|SQLite
|499.9 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|52 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|41 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|29 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|46 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|27 FPS
[Medium]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|55 FPS
[High]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Redmi Note 8 Pro
1080 x 2340
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G90T и Dimensity 900
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|6 нм
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76MC4
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall 2
|Частота GPU
|800 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|4
|4
|Шейдерных блоков
|64
|-
|FLOPS
|184 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|-
|Объем
|До 10 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|1x 108МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|-
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2019 года
|Май 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6877
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G90T
|Сайт MediaTek Dimensity 900
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