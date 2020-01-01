Helio G90T против Helio G35
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90T (с графикой Mali-G76MC4) и Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
43
22
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
47
28
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G90T
- Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 110K
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Преимущества MediaTek Helio G35
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- На 12% выше частота процессора (2300 против 2050 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G90T +181%
495
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G90T +65%
1644
999
AnTuTu Benchmark 8
Helio G90T +160%
288623
110882
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76MC4
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|800 МГц
|680 МГц
|Ядер
|4
|2
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 10 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|1x 25МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, AV1
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2019 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G90T
|Сайт MediaTek Helio G35
Опрос
96 (89.7%)
11 (10.3%)
Всего проголосовало: 107
Сравнения с конкурентами
- MediaTek Helio G90T vs Qualcomm Snapdragon 855
- MediaTek Helio G90T vs Qualcomm Snapdragon 845
- MediaTek Helio G90T vs Qualcomm Snapdragon 712
- MediaTek Helio G90T vs Qualcomm Snapdragon 720G
- MediaTek Helio G90T vs HiSilicon Kirin 810
- MediaTek Helio G35 vs Qualcomm Snapdragon 855
- MediaTek Helio G35 vs Qualcomm Snapdragon 730G
- MediaTek Helio G35 vs Qualcomm Snapdragon 720G
- MediaTek Helio G35 vs Qualcomm Snapdragon 665
- MediaTek Helio G35 vs Helio P35