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Helio G90T против Helio G35

Helio G90T
Helio G90T
VS
Helio G35
Helio G35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G90T (с графикой Mali-G76MC4) и Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G90T
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 110K
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Преимущества MediaTek Helio G35
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • На 12% выше частота процессора (2300 против 2050 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G90T +181%
495
Helio G35
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G90T +65%
1644
Helio G35
999
AnTuTu Benchmark 8
Helio G90T +160%
288623
Helio G35
110882

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G90T и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G76MC4 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 800 МГц 680 МГц
Ядер 4 2
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, AV1
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G90T Сайт MediaTek Helio G35

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96 (89.7%)
11 (10.3%)
Всего проголосовало: 107

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Комментарии

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