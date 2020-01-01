Helio G95 против A10 Fusion
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
45
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
41
40
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
48
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G95
- Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
- Набирает больше (на 21%) баллов в AnTuTu 8 – 302K vs 250K
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A10 Fusion
- На 14% выше частота процессора (2340 против 2050 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
516
A10 Fusion +52%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G95 +16%
1635
1413
AnTuTu Benchmark 8
Helio G95 +21%
302733
250869
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2050 МГц
|2340 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|3.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76 3EEMC4
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|900 МГц
|900 МГц
|Ядер
|4
|6
|FLOPS
|-
|115 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|2x 32 Бит
|-
|Объем
|До 10 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9645M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2020 года
|Сентябрь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G95
|-
Опрос
6 (60%)
4 (40%)
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