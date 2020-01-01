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Helio G95 против A11 Bionic

Helio G95
Helio G95
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G95
  • Более новый - выпущен на 3 года позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A11 Bionic
  • На 17% выше частота процессора (2390 против 2050 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 8 – 316K vs 302K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G95
516
A11 Bionic +82%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G95
1635
A11 Bionic +43%
2346
AnTuTu Benchmark 8
Helio G95
302733
A11 Bionic +5%
316853

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G95 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2050 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов - 4.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G76 3EEMC4 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 900 МГц -
Ядер 4 3
FLOPS - 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G95 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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