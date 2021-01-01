Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio G95 vs A14 Bionic – что лучше?

Helio G95 против A14 Bionic

Helio G95
VS
A14 Bionic
Helio G95
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G95
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 729K vs 336K
  • На 51% выше частота процессора (3100 против 2050 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G95
vs
A14 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G95
336760
A14 Bionic +117%
729617
CPU 95615 185620
GPU 85900 285864
Memory 54379 111321
UX 98554 135642
Total score 336760 729617
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G95
523
A14 Bionic +210%
1623
Multi-Core Score
Helio G95
1608
A14 Bionic +158%
4153
Image compression - 174.85 Mpixels/s
Face detection - 33.7 images/s
Speech recognition - 95.65 words/s
Machine learning - 95.8 images/s
Camera shooting - 38.45 images/s
HTML 5 - 4.59 Mnodes/s
SQLite - 1060 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 51 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 38 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 27 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 57 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 48 FPS
[High]		 -
Genshin Impact 27 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 52 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Realme 7
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G95 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.1 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 2050 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G76 3EEMC4 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 900 МГц -
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 64 -
FLOPS 195.8 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 32 Бит -
Пропускная способность - До 42.7 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6785V/CD APL1W01
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G95 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
13 (54.2%)
11 (45.8%)
Всего проголосовало: 24

Сравнения с конкурентами

1. Helio G95 или Snapdragon 730G
2. Helio G95 или Snapdragon 720G
3. Helio G95 или Exynos 9611
4. Helio G95 или Dimensity 700
5. Helio G95 или Helio G90T
6. A14 Bionic или Snapdragon 865
7. A14 Bionic или Snapdragon 888
8. A14 Bionic или Exynos 990
9. A14 Bionic или A15 Bionic
10. A14 Bionic или Kirin 9000

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A14 Bionic с Helio G95, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры