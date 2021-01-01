Helio G95 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
39
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
30
96
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
43
97
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G95
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
- Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 336K
- Выше частота графического ускорителя (на 68%)
- На 56% выше частота процессора (3200 против 2050 МГц)
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|95615
|216265
|GPU
|85900
|339795
|Memory
|54379
|112472
|UX
|98554
|133063
|Total score
|336760
|812406
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
523
A15 Bionic +235%
1750
Multi-Core Score
1608
A15 Bionic +194%
4728
Игры
|PUBG Mobile
|51 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|38 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|27 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|57 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|48 FPS
[High]
|-
|Genshin Impact
|27 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|52 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Realme 7
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G95 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2050 МГц
|3200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15 млрд.
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76 3EEMC4
|Apple GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|900 МГц
|1511 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|5
|Шейдерных блоков
|64
|-
|FLOPS
|195.8 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|-
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|-
|Объем
|До 10 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2020 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6785V/CD
|APL1W05
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G95
|-
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