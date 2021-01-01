Helio G95 vs A15 Bionic – что лучше?

Helio G95 против A15 Bionic VS Helio G95 A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Helio G95 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A15 Bionic Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)

Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 336K

Выше частота графического ускорителя (на 68%)

На 56% выше частота процессора (3200 против 2050 МГц)

Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Helio G95 336760 A15 Bionic +141% 812406 CPU 95615 216265 GPU 85900 339795 Memory 54379 112472 UX 98554 133063 Total score 336760 812406 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Helio G95 523 A15 Bionic +235% 1750 Multi-Core Score Helio G95 1608 A15 Bionic +194% 4728

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 51 FPS

[Low] - Call of Duty: Mobile 38 FPS

[Ultra] - Fortnite 27 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 57 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 48 FPS

[High] - Genshin Impact 27 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 52 FPS

[Ultra] - Смартфон Realme 7

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Helio G95 и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 3.223 ГГц – Avalanche

4x 1.82 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 2050 МГц 3200 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 12 нм 5 нм Количество транзисторов - 15 млрд. TDP 5 Вт - Графический ускоритель GPU Mali-G76 3EEMC4 Apple GPU Архитектура Bifrost - Частота GPU 900 МГц 1511 МГц Вычислительных блоков 4 5 Шейдерных блоков 64 - FLOPS 195.8 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 - Оперативная память Тип памяти LPDDR4X - Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц Шина 2x 32 Бит - Объем До 10 ГБ До 8 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Da Vinci Neural Engine Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП - Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Нет Да Скорость скачивания До 600 Мбит/с - Скорость загрузки До 150 Мбит/с - Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.0 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Общая информация Дата анонса Сентябрь 2020 года Сентябрь 2021 года Класс Средний класс Флагман Номер модели MT6785V/CD APL1W05 Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G95 -