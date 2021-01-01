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Helio G95 против A15 Bionic

Helio G95
VS
A15 Bionic
Helio G95
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G95
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 336K
  • Выше частота графического ускорителя (на 68%)
  • На 56% выше частота процессора (3200 против 2050 МГц)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G95
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G95
336760
A15 Bionic +141%
812406
CPU 95615 216265
GPU 85900 339795
Memory 54379 112472
UX 98554 133063
Total score 336760 812406
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G95
523
A15 Bionic +235%
1750
Multi-Core Score
Helio G95
1608
A15 Bionic +194%
4728

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 51 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 38 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 27 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 57 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 48 FPS
[High]		 -
Genshin Impact 27 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 52 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Realme 7
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G95 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2050 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G76 3EEMC4 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 900 МГц 1511 МГц
Вычислительных блоков 4 5
Шейдерных блоков 64 -
FLOPS 195.8 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 2x 32 Бит -
Объем До 10 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Сентябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6785V/CD APL1W05
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G95 -

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Комментарии

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