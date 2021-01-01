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Helio G95 против Kirin 710A

Helio G95
VS
Kirin 710A
Helio G95
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G95 (с графикой Mali-G76 3EEMC4) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G95
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 87%) баллов в AnTuTu 8 – 296K vs 159K
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G95
vs
Kirin 710A

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G95 +87%
296899
Kirin 710A
159037
CPU 97589 70798
GPU 86889 27123
Memory 56527 39134
UX 59351 34913
Total score 296899 159037
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G95 +61%
507
Kirin 710A
314
Multi-Core Score
Helio G95 +39%
1596
Kirin 710A
1149

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 51 FPS
[Low]		 48 FPS
[Medium]
Call of Duty: Mobile 38 FPS
[Ultra]		 30 FPS
[Ultra]
Fortnite 27 FPS
[Low]		 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends 57 FPS
[Low]		 54 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz 48 FPS
[High]		 60 FPS
[Medium]
Genshin Impact 27 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 52 FPS
[Ultra]		 58 FPS
[Ultra]
Смартфон Realme 7
1080 x 2400		 Huawei Honor 9C
1560 x 720
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G95 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 12 нм 14 нм
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G76 3EEMC4 Mali-G51
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 900 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 64 64
FLOPS 195.8 Гфлопс 83.2 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 10 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G95 -

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