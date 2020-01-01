Helio G95 против Kirin 820
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G95 (с графикой Mali-G76 3EEMC4) и Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества Hisilicon Kirin 820
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 8 – 378K vs 302K
- На 15% выше частота процессора (2360 против 2050 МГц
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76 3EEMC4
|Mali G-57 MP6
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|900 МГц
|-
|Ядер
|4
|6
|FLOPS
|-
|652 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 10 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2020 года
|Март 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G95
|-
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