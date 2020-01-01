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Helio G95 против Kirin 820

Helio G95
Helio G95
VS
Kirin 820
Kirin 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G95 (с графикой Mali-G76 3EEMC4) и Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Hisilicon Kirin 820
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 8 – 378K vs 302K
  • На 15% выше частота процессора (2360 против 2050 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G95
516
Kirin 820 +26%
650
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G95
1635
Kirin 820 +56%
2552
AnTuTu Benchmark 8
Helio G95
302733
Kirin 820 +25%
378589

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G95 и Kirin 820

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G76 3EEMC4 Mali G-57 MP6
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 900 МГц -
Ядер 4 6
FLOPS - 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 31.78 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Март 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G95 -

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