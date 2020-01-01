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Helio G95 против Kirin 990 (4G)

Helio G95
Helio G95
VS
Kirin 990 (4G)
Kirin 990 (4G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G95 (с графикой Mali-G76 3EEMC4) и HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G95
  • Выше частота графического ускорителя (на 50%)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 40% выше частота процессора (2860 против 2050 МГц
  • Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 434K vs 302K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G95
516
Kirin 990 (4G) +46%
752
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G95
1635
Kirin 990 (4G) +88%
3075
AnTuTu Benchmark 8
Helio G95
302733
Kirin 990 (4G) +43%
434078

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G95 и Kirin 990 (4G)

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2860 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G76 3EEMC4 Mali G76 MP16
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 900 МГц 600 МГц
Ядер 4 16
FLOPS - 768 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 31.78 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Da Vinci
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП -
Запись видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Октябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G95 Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)

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Комментарии

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