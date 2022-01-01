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Helio G95 против Dimensity 1050

Helio G95
VS
Dimensity 1050
Helio G95
Dimensity 1050

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G95 (с графикой Mali-G76 3EEMC4) и Dimensity 1050 (Mali-G610 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1050
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • На 22% выше частота процессора (2500 против 2050 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G95
vs
Dimensity 1050

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G95
340448
Dimensity 1050
н/д
CPU 97880 -
GPU 94911 -
Memory 57098 -
UX 90558 -
Total score 340448 -
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G95
519
Dimensity 1050 +46%
757
Multi-Core Score
Helio G95
1616
Dimensity 1050 +34%
2165
Image compression 98 Mpixels/s -
Face detection 14.4 images/s -
Speech recognition 30.5 words/s -
Machine learning 26.4 images/s -
Camera shooting 13.7 images/s -
HTML 5 1.93 Mnodes/s -
SQLite 500.3 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 88% -
Graphics test 8 FPS -
Score 1477 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 51 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 38 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 27 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 57 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 48 FPS
[High]		 -
Genshin Impact 27 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 52 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Realme 7
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G95 и Dimensity 1050

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 6 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G76 3EEMC4 Mali-G610 MC3
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 900 МГц -
Вычислительных блоков 4 3
Шейдерных блоков 64 -
FLOPS 195.8 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем До 10 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci MediaTek APU 550
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 19
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Май 2022 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6785V/CD -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G95 Сайт MediaTek Dimensity 1050

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